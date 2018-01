Sairaanhoitajat tekevät lääkärin töitä sekä siivoavat ja luovat lunta

Töiden järjestelyä

Mennäänpä ajassa taaksepäin. Aikoinaan Sairaanhoitajaliitto oli ajamassa apuhoitaja sittemmin perushoiataja nimikkeellä olevien töitä vähemmälle ja lisätä oman ammattikunnan jäseniä osastoille. On sanomattakin selvää, että kaikilla aloilla on tehtäviä järjestelty uusiksi , niin teollisuudessa kun terveydenhuiollossa. Sairaalan osastoilla joku tekee ns sairaanhoitjalle kuuluvia töitä ja jotkut muuta vaikka nimitys on sairaanhoitaja.Tämä on normaalia työn järkeistämistä.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.