Kansalaisaloite hakee vielä muotoaan – allekirjoitusten määrää voidaan viilata

Kansalaisaloitteen vaikutusmahdollisuus on melko vähäinen, mutta ihmiset eivät näytä ymmärtävän miten suuri valta heillä on. Äänestämällä voidaan vaihtaa kansanedustajat uusiin neljän vuoden välein, puolueiden valtasuhteet voidaan muuttaa joka kerta kun on vaalit..Mikäli harjoitettu politiikka ei ole sitä mitä kansa halusi niin sitä voidaan tehdä vain neljä vuotta..sitten uudet yrittäjät kehiin. Nyt äänestäjät eivät käytä tätä valtaansa, samat henkilöt ja puolueet nostetaan valtaan jatkuvasti..riippumatta siitä mitä on saatu aikaan.

