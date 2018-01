Ex-ministeri Henriksson arvioi: Eduskunta saattaisi nyt kriminalisoida seksuaalisen häirinnän

Henrikssonin älyt

Outo juttu, mutta minulla on mielikuva, että eniten sexuaalisesta häirinnästä valittavat ovat vanhoja mummoja. Ovatko he unohtaneet oman nuoruutensa ja että ihminen on sexuaalinen olento, vielä toistaiseksi. Tarvitaan molemmat sukupuolet pariutumiseen ja lisääntymiseen. Joskus onnistuu myös koeputkisysteemillä. Nyt tämä Henriksson haluaa kieltää taputtelun lisäksi vonkaamisenkin. Sehän tarkoittaa suomalaisten loppumista. Varjeltakoon meitä tuollaisista tiukkanutturaisilta ankeuttajilta.

