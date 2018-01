Roosa nauha -keräys tuotti kaksi miljoonaa euroa

Roosa nauharusettia käytän ylpeänä

Olen vuosittain ostanut Roosa nauhan ja hieno kantaa sitä aamusta iltaan ja yöstä aamuun.



Tiedän sairustuvani syöpään jossakin elämänvaiheessa.



Syövän syntymekanismi on vieläkin mysteeri.



Mielenkiintoinen oli eräs vuosi sitten Turun Sanomien mielipideosaston lukijakirjoitus.



Hän kirjoitti "en polttanut tupakkaa, alkoholia vähän ja vain juhlissa, olen liikkunut paljon, syönyt terveellisesti, nukkunut hyvin" - silti syöpä pesiytyi häneen.



Syöpä on mysteeri ja sen saa jopa lapsikin.



Roosa nauha - keräys on hyvä asia!



Monroen tapasin eräs Turun aika joulukuu 2017 ja hänkin suunnitteli Roosan pari vuotta sittten ja nyt Duudsonit suunnitelleet viimeisen nauharusetin.



Olkaamme hyvän asian puolella ja syöpää vastaan!



Kiss My Roosa!





Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.