Nainen kuoli henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Kokemäellä

Vast: Ninkö taas?

Minkäänlaisella tieliikenteen valvonnalla tai ylipäätään tieliikenteellisin keinoin ei voida estää itsemurhia, eli niiden torjuntaa on turha sotkea liikenteen turvallisuuteen. Itsemurha-alttiit pitäisi havaita terveydenhoidossa tai lähipiirissä.



Rattijuoppoja yritetään vähentää esim. puhallusratsioin. Ikävä kyllä niitä ei oikein voi automatisoida. Alkolukkoa autoihin on ajoittain kaavailtu, mutta asia on aika hankala järjestää mm. koska ainakaan vielä tehdasvalmiissa autoissa ei sitä tavallisesti ole, ja erikseen ostettuna ja asennettuna se on kallis.



Nuo kamerat kyllä havaitsevat ne kesäyön hurjastelijatkin, joskaan eivät pysty heitä pysäyttämään. Seuraava sakko saattaa kuitenkin hiukan hillitä menohaluja, ja kovasta ylinopeudesta saa ajokiellon ym. seurauksia.



Yhtä liikenteen suurta riskitekijää eli ylinopeutta pystytään nyt valvomaan automaattisestikin, joten en ymmärrä miksi niin ei tehtäisi. Siksi että joku ajoittain ajaa itsensä hengiltä?