Armeijan riveihin yli 12  000 alokasta maanantaina

Monella rikkaalla maalla on palkka armeeja niinkuin esim USA Venäjä Tässä kun neuvostoliitto hajoisi niin moni esim ruotsi luopui varusmies armeejasta mutta nyt kun tilanne yleismaalmallisesti on muuttunut moni palaa esim ruotsi baltian maat ym varusmiesarmeejaan Suomella on yksi maailman parhaista sotavoimista ja toivon että näin pysyy Toivon myös että tätä armeeja ei koskan tarvita käyttää sotatoimin Sanotte tietysti että suomella ei ole suurvaltaa vastaan mitään mahdollisuutta Päin vastoin survallalla ei ole mitään mahdollisuutta suomea vastaan Survaltakaan ei pysty jokaista suomalaista sotilasta ampuu ohjuksella päähän vaan puskajussi on haettava sieltä metsästä ase kädessä ja se ei tule olemaan mikään helppo nakki Siihen perustuu tämän suomen vahvuus