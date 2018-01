Viestinnän asiantuntija: Varomattomia puheita Rinteeltä – niskalaukaus on kova ilmaus

MATIAS ÅBERG

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne antoi varomattomia lehtikommentteja aktiivimallikeskustelun yhteydessä, arvioi viestinnän asiantuntija ja entinen pitkäaikainen politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.

Rinne sanoi Aamulehdessä muun muassa, että "ihmisten polvilleen laittaminen on älytöntä. Olen saanut palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus".

Lehtimäki arvioi, että niskalaukauksesta puhuminen ja teloitukseen viittaaminen ovat Rinteeltä kovaa puhetta. Lehtimäen mukaan lausunnot saavat suuremmat mittasuhteet jo siksi, että sisällissodasta on kulunut tänä vuonna 100 vuotta.

– Toki Rinne sanoi, että hän on saanut palautetta kansalaisilta, mutta ehkä olisi kannattanut kaksi kertaa miettiä, käyttääkö tätä esimerkkiä. Hän olisi voinut pukea sen toisin ja kuvata, että monille kansalaisille tämä (kysymys) on herättänyt paljon negatiivisia tunteita.

Lehtimäki pitää SDP:n kannalta huonona, että keskustelun fokus kääntyy kritiikkiä saaneen aktiivimallin arvioinnista puheenjohtaja Rinteen toimintaan.

– Tämä on typeryyttä SDP:ltä, koska heillä on ollut mahdollisuus poliittisessa mielessä tuoda oma vaihtoehtonsa esiin ja profiloitua tällä asialla. Nythän he tavallaan ampuvat itseään jalkaan viemällä keskustelun väärälle uralle, sanoo Lehtimäki.

Viime elokuussa SDP:n Rinne kohtasi kritiikkivyöryn kehottaessaan suomalaisia synnytystalkoisiin. Rinne myönsi jokin aika lausuntonsa jälkeen, että sanavalinta oli huono, mutta sanoi pitävänsä syntyvyyden alenemista huolestuttavana ilmiönä.