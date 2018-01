Rinne: Enhän minä nyt ihmisten kertomuksia rupea muuttamaan

Vast: tähän on tultu

Nimim. Jalmari: et ole varmaan koskaan ollut työttömänä kun kuvittelet, että työttömän elämä on niin helppoa, että sen kun vain sängyn pohjalla makaa. Ehkä olet hyväosainen joka kuvittelee, ettei uuden kurjalistoluokan luominen Suomeen kosketa sinua. Tai ehkä olet vain kokoomuksen fanipoika - ja siinä tapauksessa pillityksesi tulee olemaan kova kun leikkuri osuu sinuunkin.



Ns. aktiivimallin tarkoitus on toimia leikkurina, ei työllistää ihmisiä. Tämänhän jo ministeri Mykkänenkin lipsautti A-studiossa.



Aktiivimallin kumoamista on muuten kannattanut jo 112076 suomalaista. Voi pikkuhiljaa jo todeta, että kansa on puhunut.