Kainuussa kamppaillaan puhelinverkon ylläpitämiseksi

Määräykset ja sanktiot käyttöön

Päättäjätasolla on hävettävää niin yhtiöissä kuin poliitikoissa. Miten on ohitettu vuosikymmeniä tiedossa olevat ongelmakohdat työntämällä maa täyteen linkkejä, joiden toimivuus on ollut "kelien yllättäessä" akkujen ja agrekaattien varassa.

On aivan liian pitkään jätetty johtolinjat hoitamatta ja vain silloin vasta puututtu kun umpeen kasvaneessa miljöössä johto/linja poikki.

Rakentamisessa on sääntönsä, mutta sähkö- ja teleyhtiöille ei näköjään ole saatu yhteiskunnan toimia turvaavaa tarpeeksi tiukkaa/valvottua lainsäädäntöä.

Tähän lopputulokseen tulee, koska tällaista tapahtuu liian usein. Ensin haluttiin lankapuhelimet pois, mutta sutta ja sekundaa saatiin tilalle. Miettikääs itsekin hetki miten jatkuvasti radiostakin tiedoitetaan... Talonne palaa tai sairasautoa tarvitsette, mutta joudutte asiasta ilmottaaksenne/apua saadaksenne ajamaan lähimmälle VPK:n asemalle...

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.