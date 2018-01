Tulisitko toimeen päiviä ilman sähköä?

Kyllä on koettu jo monia vuosia, taisi olla kolmen päivän sähkötön aika pisin.

Onneksi on myö keittiössä puu-uuni ja kammareissa myös lämmitettävät kaakeliuunit ja kaivot ulkona ja onneksi on myös agregaatteja joilla pantiin toimimaan niin jääkaappi ja pakastearkku jopa kahvinkeitin ja mikrokin saatiin niillä toimimaan ei meillä ei ollut pahempia ongelmia mutta monella muulla kyllä oli ja on ollut täällä saaristossa päin, täällähän oli ongelmana että sähköt katkeilivat tuon tuostakin jopa päivittäin tai jopa useita kertojakin päivässä, joten ennakkoon oltiin jo sentähden varautuneet hyvin. Nykyisin ei enää ole ollut niin paljon katkoja enää mutta eihän sitä koskaan etukäteen tiedä mitä tulevaisuus tuo !?

