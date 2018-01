Kainuulainen Soili Heikura keittää kahvit nyt aggregaatilla – illalla sähköittä oli 2 500 taloutta

Maria Kalliokoski, Markku Uhari

Puulämmitteinen leivinuuni on pitänyt kodin lämpimänä ja aggregaatti pakastimet kylminä. Vanhat patteriradiot on kaivettu kaapeista. Pimeää valaisevat kynttilät ja patterikäyttöiset jouluvalot.

Suomussalmen Jumaliskylällä asuva Soili Heikura on viime päivinä totutellut pitkiin sähkökatkoihin.

– Olen elänyt yli 40 vuotta tällä rannalla, eikä koskaan ole ollut samanlaista, hän kertoo Lännen Medialle.

Aiemmin on ollut korkeintaan muutaman tunnin sähkökatkoksia, mutta lauantaina 30. joulukuuta ennätyksiä alettiin mitata vuorokausissa. Kainuun tykkylumitilanne paheni niin, että Heikuran koti oli sähköittä aluksi kaksi vuorokautta. Sen jälkeen on ollut kaksi yli 30 tunnin katkosta.

Pisimmillään sähköt ovat olleet yhtäjaksoisesti käytössä reiluksi 10 tunniksi.

Kainuulaiselta Loiste-sähkönsiirtoyhtiöltä voi jäädä saamatta automaattinen tieto kaikista jakelukatkoksista kärsivistä asiakkaista.

Loisteen liiketoimintajohtaja Heikki Juntunen kertoo Lännen Medialle, että Loisteen häiriötiedot koskevat katkoksia, jotka ovat yhtiön verkon keskijännitejohtoverkostossa.

Jos tästä verkostosta erkaantuva, yksittäisiin rakennuksiin vedetty pienjännitejohto on kuitenkin katkennut vaikkapa kaatuneen puun vuoksi, ei tieto automaattisesti tule Loisteelle.

Vika tulee Juntusen mukaan ilmi vain asiakkaiden vikailmoituksista tai viimeistään siinä vaiheessa, kun huomataan, ettei talon etäluettava sähkömittari ole lähettänyt kulutustietoja useaan päivään.

– Näitä pienjännitevikoja jouduttaneen selvittämään pitkälle ensi viikkoon ja voi olla, että yksittäisiä kesämökkejä ja paikkoja, joissa ei säännöllisesti ole ihmisiä paikalla, voi löytyä vielä viikkojen päästä, Juntunen kertoo.

Hän arvioi, että pienjänniteviat voivat koskea vain kourallista siirtoyhtiön alueen asiakkaista. Loisteen verkkosivujen katkoskartan mukaan noin 2 500 kotitaloutta ja yritystä oli kello 18 jälkeen perjantaina vailla virtaa, mutta tilanne vaihteli paljon.

Soili Heikura kiittelee talon leivinuunia, jota hän on lämmittänyt päivittäin, talon keskuslämmitys kun ei toimi sähkökatkosten aikana.

– Jos ei ole puulämmitysuunia, on aika ankeaa, hän sanoo. Hän tietää tapauksia, jossa lämmintä on saatu panemalla tuli saunan kiukaaseen.

Aluksi Heikuralla oli huoli neljästä pakastimesta, joihin on säilötty muun muassa omat ja lasten perheiden marjat ja lihat.

– Katkoksen alkaessa meillä oli sattumalta poikien asuntoauto, jossa oli aggregaatti. Se otettiin käyttöön uudenvuodenpäivänä, Heikura kiittelee.

Kun yhden pakastimen johdon irrottaa pistokkeesta hetkeksi, aggregaatista riittää virtaa myös kahvinkeittimeen.

Sähkökatkosten alettua aggregaattien kysyntä on Kainuussa kasvanut huomattavasti, ja niistä on paikoin pulaa.

Veden käyttö on kortilla, ja Heikurat ovat käyneet saunomassa sukulaisissa. Kotona he ovat ottaneet vettä talteen sankoihin. Turvana on myös läheinen, naapuruston yhteinen lähde.

Matkapuhelimelle ei ole ollut kenttää joka päivänä.

– Sitä koettaa olla soittelematta. Kunhan vain ei sairasautoa tarvita.

Sähkökatkoksissa pahin tilanne Suomussalmella oli perjantaina Ruhtinansalmella kunnan pohjoisosissa. Kauppias Jarmo Heikkinen kertoi kuulleensa kolmen neljän päivän yhtäjaksoisista katkoksista.

– Tilanne vaikuttaa erittäin huolestuttavalta, kun viikonlopuksi on luvassa lumisadetta.

Hänellä on huoli vanhuksista, joilla voi olla pulaa esimerkiksi vedestä.

– Avunpyyntökynnys on vanhemmalla väestöllä korkea. Yritetään viimeiseen asti itse selvitä. Kyläyhdistys on sopinut itse kullekin vastuualueita, että tarkistetaan että vanhuksilla on lämmöt ja vettä, itsekin yhdistykseen kuuluva Heikkinen kertoo.

Sekä kunnat että Kainuun sote -kuntayhtymä ovat varautuneet tilanteen pahenevan viikonlopun aikana. Suomussalmen vt. kunnanjohtaja Eija Väätäinen kertoo, että kunta voi tarvittaessa välittää avunpyyntöjä esimerkiksi evakuointien takia.

Kainuun pelastuslaitos otti torstaina iltapäivällä johtovastuun pelastustehtävistä ja pyysi myös Puolustusvoimat virka-apuun.

Heikki Juntunen toteaa, ettei Loiste tehnyt suoraa virka-apupyyntöä Puolustusvoimille, koska yhtiö ei ole viranomaisen asemassa.

– Pelastuslaitos ja Loiste ovat tiiviissä yhteistyössä, hän sanoo.

Juntusen mukaan Loisteella on urakoitsijoita raivaamassa sähköverkolle kaatuneita puita. Verkon parissa toimii hänen mukaansa noin 140 henkilöä, noin 30 puunkaatoon kykenevää maastokonetta, useita kaivureita ja pari helikopteria.

Hän arvioi, että jos sää on suosillinen, saadaan keskijänniteverkkoon kohdistuneet viat korjattua alkuviikkoon mennessä.