Politiikantutkijat: Presidentinvaaleista selvitään yhdellä äänestyskierroksella

Politiikantutkijoiden mukaan keskeinen selittäjä Sauli Niinistön vahvana jatkuvalle kansansuosiolle on kansainvälisen tilanteen epävakaus ja sen äänestäjien keskuuteen luoma turvallisuuden ja jatkuvuuden kaipuu.

– Elämme epävarmoja aikoja. Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat aiheuttaneet levottomuutta. Samaan aikaan Yhdysvalloissa on arvaamaton presidentti. Kansainvälinen tilanne on epävakaa ja jännitteinen. Pohjois-Korea on myös yksi tähän vaikuttava tekijä. Kaikki tämä saa aikaan turvallisuushakuisuutta, Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari luettelee.

– Tämä aika suosii Niinistöä, Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund puolestaan tiivistää.

Toisaalta politiikantutkijat muistuttavat, että Niinistö on suoriutunut presidentin tehtävässä kuluneen kuuden vuoden aikana vähintäänkin tyydyttävästi ilman mainittavampia kömmähdyksiä.

– Niinistö on tuonut presidentin viranhoitoon uutta arvokkuutta ja presidentillisyyttä verrattuna vaikkapa Tarja Haloseen. Hän on tässä suhteessa täyttänyt kansalaisten odotuksia, Ruostetsaari pohtii.

Niinistön arvovaltaa on osaltaan pönkittänyt pitkä lista valtionjohtajia, jotka hän onnistui tapaamaan viime vuonna. Venäjän, Kiinan ja Japanin johtajat vierailivat viime vuonna Suomessa ja Yhdysvaltain presidenttiä Niinistö pääsi tapaamaan Valkoiseen taloon.

Niinistön vaikuttavaa tapaamislistaa eivät suinkaan selitä yksinomaan hänen henkilökohtaiset kykynsä, vaan siihen vaikutti paljolti myös viime vuoteen osunut Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla. Se antoi Niinistölle muutenkin runsaasti medianäkyvyyttä viime vuonna ja antoi lisänostetta muun muassa joulukuisille Linnan juhlille.

– Itsenäisyyden juhlavuosi osui Niinistön kannalta parhaaseen mahdolliseen aikaan näitä presidentinvaaleja ajatellen, Ruostetsaari naurahtaa.