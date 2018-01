Genomitieto tuo valtavia harppauksia syövän hoitoon ja ehkäisyyn, mutta väärinkäyttö pelottaa

Molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtajaa, Lääkäriliiton toiminnanjohtajaa ja bioetiikan tutkijaa pyydettiin puntaroimaan genomitiedon mahdollisuuksia ja uhkia.

Susanna Ekfors

Aarno Palotie, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti

1. Mahdollisuudet: Genomitieto tulee päivittäiseen käyttöön terveydenhuollossa. Tällä hetkellä tiedetään sen mahdollisuudet harvinaisten sairauksien ja syöpäsairauksien hoidossa. Seuraavia askeleita ovat yksilöllisen lääkeaineenvaihdunnan ja lääkeherkkyyden arviointi sekä riskiarviointi tavallisissa kansansairauksissa, kuten diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Kun ymmärretään genetiikan osuus eri sairauksissa, voidaan antaa kohdistettua hoitoa, jolloin esimerkiksi kaikkia diabeetikkoja ei hoideta samalla tavalla.

2. Uhat: Monen pelko on, että omia tietoja joutuu vieraisiin käsiin. Toinen keskeinen kysymys keskittämisessä on se, mitä sitten, jos joku pääsee hävittämään kaiken. Ylilyöntejä on tapahtunut. Esimerkiksi erittäin joustavaksi rakennetussa UK Biobankissa henkilötietojakin on laajasti käytössä. Toisessa äärilaidassa on tietoteknisesti takkuinen yhdysvaltalainen Million Veteran Program, johon tuskin kukaan pääsee käsiksi. Suomessa ratkaisun pitäisi löytyä näiden ääripäiden väliltä.

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, lääketieteen lisensiaatti, Suomen Lääkäriliitto

1. Mahdollisuudet: On mielenkiintoista, jos esimerkiksi pystymme määrittämään verikokeesta tai posken limakalvolta otetusta näytteestä, keillä naisilla on perinnöllinen rintasyöpäalttius, ja näin kohdentamaan seulontaa ja hoitoa. Toinen esimerkki on eturauhassyövästä, kun voidaan selvittää, kuinka ärhäkkä syöpä on ja millaista hoitoa se tarvitsee. Eturauhassyövässähän ei aina tarvitsisi tehdä raskaita, elämänlaatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Myös syövän ennaltaehkäisyyn tulee täsmällisempiä keinoja.

2. Uhat: Osaako potilas tai lääkäri arvioida, mikä on tiedon merkitys? Genomitiedon käyttö kasvaa seuraavan viiden vuoden kuluessa moninkertaisesti. Meillä on tällä hetkellä vain 34 työikäistä perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäriä. Miten ja millaisella koulutusohjelmalla myös vaikkapa kirurgit, kardiologit ja yleislääkärit pystyvät antamaan perinnöllisyysneuvontaa? Tietenkin myös tietoturva on tärkeä huomioida. Maailmalla mennään joka tapauksessa eteenpäin, eikä meidän kannata jäädä jarruttelemaan.

Heikki Saxén, bioetiikan tutkija, Tampereen yliopisto:

1. Mahdollisuudet: Genomitiedon tulo mullistaa ihan kaiken lääkkeiden kehityksestä potilaan arkeen sängynreunalla. Tauteja on hoidettu tähän asti melkoisessa sokeudessa verrattuna siihen, mitä mahdollisuuksia tieto tuo yhä yksilöllistetymmässä lääketieteessä. Asioita kuitenkin valmistellaan niin vauhdilla, että on syytä kysyä: missä hengessä tätä tehdään?

2. Uhat: Jo biopankkilain säätämisen aikaan kritiikkiä on herättänyt erityisesti vanhojen näytekokoelmien yhdistäminen biopankkeihin varsin kevyen menettelyn kautta. Käytännössä monet eivät ole edes tietoisia näytteidensä siirtymisestä biopankkeihin. On esimerkkejä myös siitä, että kun geenitiedot luovutetaan eteenpäin anonymisoituina, on ollut paikoin jopa helppoa liittää ne uudelleen luovuttajiinsa eri tietokantoja yhdistelemällä. Väärissä käsissä herkät tiedot ovat haitallisia kansalaisten kannalta, kun ajatellaan asiaa vaikkapa vakuutusyhtiöiden tai työnantajien näkökulmasta. Esimerkiksi kritiikkiä esittävät bioetiikan tutkijat on nyt sivuutettu valmistelusta lähes johdonmukaisesti.