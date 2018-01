Kaksi ihmistä on kuollut kahden henkilöauton nokkakolarissa Päijät-Hämeen Hollolassa. Lisäksi yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti, kertoo Hämeen poliisi.

Turmapaikka on valtatie 12:lla Sairakkalassa. Tie on toistaiseksi poikki pelastus- ja raivaustöiden takia. Kiertotie on järjestetty pienelle kylätielle.