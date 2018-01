Hallitus etenee murskakritiikkiä saaneen aktiivimallin kanssa – keskustalla ja kokoomuksella erilaiset selitykset mallista

muutos tehtävä

On tämä kumma maa. Murskakritiikki asiasta jota on tuskin päästy kokeilemaan. Ennakkoasenne muutoksiin on niin kova, että mitään ei saisi tehdä, vaikka on selvää, että nykyisellään meno ei voi jatkua.

Erikoistahan tässä on se, että puoluekartta on SUomessa kääntynyt nurinpäin. Konservatiiveja ovat demarit ja AY-liike, jotka yhä elävät vuosikymmenten takaista aikaa, entiset konservatiivit sensijaan yritävät saada Suomen nousemaan suosta. Monessa Euroopan maassa työttömyysrahan maksaminen lopetetaan määrävuosien jälkeen kokonaan - meillä yritetään nyt aktivoida työttömiä ja TE-toimistoja selviämään tästä eteenpäin, mutta ei kelpaa.

Jatketaan vaan niinkuin ennen, työikäiset siirtyvät työttömyyseläkkeille, raha putoaa heille taivaasta, kun verovarat vähenevät tai sitten verot nostetaan sellaiselle tasolle, että kulutus loppuu ja työttömyys lisääntyy.......

