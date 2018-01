Lentokoneen miehistön jäsen kuoli Kittilässä avatessaan suihkukoneen ovea – "Hyvin erikoinen tapaus"

Henripekka Kallio

Yksi ihminen on kuollut tänään iltapäivällä Kittilän lentokentällä tapahtuneessa poikkeuksellisessa onnettomuudessa.

– Paljon emme tässä vaiheessa vielä tiedä, mutta lentokoneen miehistön jäsen on menehtynyt avatessaan lentokoneen ovea. Kone on ilmeisesti ollut valmistautumassa lennolle, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen Lännen Medialle.

Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tapauksen alustavan tutkinnan. Aaltosen mukaan tarkoitus on ainakin selvittää, onko koneessa jotain sellaista teknistä vikaa, että ovi olisi auennut erittäin voimakkaasti.

Menehtynyt henkilö on ollut ilmeisesti koneen ulkopuolella.

– Minulla ei ole vielä tietoa menehtyneen kansallisuudesta, mutta kone on ulkomaan rekisterissä.

Kone on mallia Gulfstream G 150, joita käytetään yleensä yksityislentoihin. Poliisin mukaan turmakone on 20-paikkainen.

Aaltosen mukaan Onnettomuustutkintakeskus käsittelee tapausta ilmailuonnettomuutena.

– Tapaus on hyvin erikoinen. Täytyy selvittää, mikä tämän on aiheuttanut. Ensi viikolla olemme viisaampia, kun paikkatutkinta on saatu tehtyä.

Liikelentokone on rekisteröity Itävaltaan.