Suomeen maailman ensimmäinen arkkipiispanvaalikone

Turha vaalikone

Eihän tässä vaalissa ole yleisäänestystä.



Mikä pellekone tämä nyt taas. Suomessa on hienosti kehitetty vaalikone-ohjelmineen mutta tämä on kuin vaalikone tuotaisiin yhtiökokouksiin lähelle kansalaisia. Yhtiökonouksissahan päätösvallan omaavat suuren asunnon haltijat eikä 1 asunto on yksi ääni, ja sitten jotkut ihmettelevät että yjtiökokouksissa ei käy kukaan!



Vaalikone sinänsä on hieno idea saada tietoja ehdokkaan näkemyksistä.

