Valtio lahjoitti lähes miljoona Nesteen osaketta säätiölle – "Lahjan saaja varmasti myy osakkeet"

Valtioneuvoston yleisistunto päätti torstaina lahjoittaa 50 miljoonan euron arvosta Nesteen osakkeita Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla).

Ratkaisu on poikkeuksellinen valtion omistajapolitiikassa. Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja, laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius kertoo, että ei muista vastaavaa tapahtuneen kuin 1990-luvun alussa. Tuolloin valtio lahjoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle Sitralle 1,4 miljoonaa Nokian osaketta.

Nokian nousukiito alkoi vasta lahjoituksen jälkeen, joten osakepotti tuotti Sitralle satumaisen hyvin. Sitran rahoitusjohtaja Magnus Sjöblom arvioi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteelle vuosi sitten, että 17 miljoonan euron lahjoitus tuotti Sitralle myyntivoittoina ja osinkoina lähes puoli miljardia euroa vuosina 1992–2016.

– Nesteen osakehan on noussut, kun yhtiö on tehnyt hyvää työtä. Kun katsoo arvostustasoja, niin kyllä se jo aika korkealla on. Tuskin sillä sellaista nousua on edessä kuin silloin aikoinaan Nokialla, Rothovius sanoo Lännen Medialle.

Valtion omistusosuus Nesteestä putoaa 922 186 osakkeen lahjoituksen seurauksena 50,1 prosentista 49,74 prosenttiin. Valtion määräysvaltaan Nesteessä 50 prosentin omistusosuuden alittuminen ei käytännössä vaikuta.

– Jos omistusosuus on pikkuisen alle 50 prosenttia, niin käytännössä sillä on kuitenkin aina enemmistö yhtiökokouksessa. Ei voi tulla sellaista tilannetta, että kaikki muut yhtiön omistajat äänestävät eri tavalla kuin valtio, Rothovius selittää.

Suurin osa pörssiyhtiöiden pienistä osakkeenomistajista ei edes käy yhtiökokouksissa.

Rothoviuksen mielestä valtion omistusosuuden pieneneminen voi kuitenkin olla merkki tulevasta Nesteessä.

– Nyt on ylitetty jonkinlainen kynnys. On tehty selväksi, että valtio voi pudottaa omistusosuutensa alle 50 prosenttiin. Jatkossa omistusosuutta on sitten helpompaa pienentää edelleen, Rothovius sanoo.

Valtio olisi voinut myös myydä osakkeensa ja lahjoittaa vastaavan summan rahana. Rothoviuksen käsityksen mukaan asia olisi siinä tapauksessa pitänyt järjestää hieman monimutkaisemmin valtion budjetin kautta.

– Käytännössähän lahjan saaja varmasti myy osakkeet ja hajauttaa salkkunsa järkevämmäksi kuin pelkästään Nesteen osakkeisiin. Eli joka tapauksessa ne osakkeet tulevat myyntiin, Rothovius arvelee.