Kommentti: Keskusta kerää irtopisteitä aktiivimallista, pahan poliisin rooli jää kokoomusväelle

Miksiköhän.

Ensiksi, aktiivimalli ei ole pelastus suurelle osalle työttömiä, ei edes toimi tietyillä alueilla suomessa. Pitäisi olla hallituksen tiedossa??



Toiseksi, ehkäpä Mykkänen ja Vartiainen ovat omasta suuresta halustaan mallin suojelijoina, kuvastaa heidän arvomaailmaansa.



Kolmanneksi, matemaattisesti ja moraalisesti kestämätön yhtälö jonka tavoitteet ovat vähintäänkin epäilyttävät.Muutaman miljoonan pysyvä säästö työttömyyskuluissa?



Kaikkonen ja Kurvinen,jälkimmäinen varsinkin ovat Sipilän miehiä, yrittävät varmaankin kerätä irtopisteitä ja sympatioita mutta jos lukivat lain ja sitä äänestivät niin turhaa on esittää työttömän ystävää.



Neljänneksi, mitähän Lindströmin puheet puuttumisesta tarkoittavat, aika näyttää. Irtopisteitä keräileekö?



Työttömyyden vähentämiseksi on esitetty keinoja joita ei hallitus oman ja kannattajakuntansa arvomaaiman vuoksi ole valmis edes kokeilemaan. Kyykyttäminen on mieluisampaa.

