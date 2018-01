Lintilä: Aktiivimallin kanssa edetään suunnitellusti, koko hallitus on sen takana

SOS.

Muutaman miljoonan säästöt syntyvät hallituksen laskelmien mukaan siitä että kaikki työttömät eivät välttämättä aktivoidu/työllisty. Tämä on se todellinen tavoitekin, pysyvä työttömyyskulujen laskeminen. Voivat selitellä jotain muuta ,mutta yksinkertainen laskutoimitus tuottaa tuloksen ,joka on hallituksenkin tiedossa, työpaikkoja on aivan liian vähän verrattuna työttömien määrään, elikä se todistaa että rahasta ja kyykytyksestä on kyse!!

Mitä muuta voikaan odottaa hallitukselta jolla ei ole sosiaalista omaatuntoa ja joka ei tunne kansalaisten todellisuutta.

Keskustan huoli työllisyyspalveluiden riittävyydestä on vähän jälkijunassa, ovat olleet jo pitkään alimitoittettuja ja toimimattomia, miten ne nyt muuttuisivat?? Ovat myös alueellisesti katsoen moninpaikoin katsoen toivottoman työn edessä.

Sipilä lupasi että kaikki pidetään mukana, taisi olla vaalipropagandaa?? Ilmankos persut kelpasi kaveriksi, suurin hyötyjä on ollut kokoomus ja heitä tukeneet raharikkaat.

