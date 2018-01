Ja taasko

Sopetumiseläke on jonkun helskutin "komitean" arvioitavana.

Näette taaskin sellaisen ihmeen, joka on yleistä näitten komiteoitten lopputuloksena julki saatettavana.

Tarkasteltuaan asiaa monelta kantilta, komitea on tullut siihen tuokseen, että nykyisin maksettava eläke on aivan liian pieni. Näin ollen komitea katsoo että eläkettä on nostettava 11,22 prosenttia. Asiasta oli komiteassa laaja poliittinen yksimielisyys.

