Päivi Räsäsen lapset eivät uskaltaneet jäädä yksin kotiin

Juho Mäkelä

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) tuntee myötätuntoa presidenttiehdokas Laura Huhtasaarta (ps) kohtaan, jonka kodin ikkunat särjettiin Porissa joululoman aikana.

– Laura Huhtasaaren kotiin tehdyt iskut tuntuvat todella pahalta, Räsänen sanoo.

Sisäministerinä olleessaan myös Räsäsen perheen kotia häiriköitiin useamman kerran. Räsästen talon seinät ja ovi tuhrittiin esimerkiksi kananmunilla vuonna 2013 Riihimäellä ja myös perheenjäseniä uhkailtiin.

– En ole itse varsinaisesti pelännyt, mutta se on harmittanut, että perhe ja lapset ovat joutuneet kärsimään. Koti on tuntunut välillä turvattomalta paikalta. Isot lapset eivät uskaltaneet jäädä esimerkiksi yksin kotiin.

Ilkivallan jälkeen Räsästen kotona lisättiin turvallisuusjärjestelyjä kuten kameravalvontaa. Hänen mielestään kynnys poliitikkojen uhkailuun ja häiriköintiin on madaltunut viime vuosina. Yhtenä syynä on sosiaalinen media, joka on tehnyt kiusaamisesta helppoa.

Räsänen aloitti kansanedustajan uransa aikakaudella, jolloin ei ollut vielä sähköposteja yleisessä käytössä tai sosiaalista mediaa. Paperisella kirjeellä tai puhelimella tapahtuma uhkailu vaati enemmän tietoista harkintaa.

Räsänen on huolestunut suomalaisten luottamuspulasta kansanedustajiin ja poliittisiin päättäjiin, mikä kiristää yhteiskunnallista ilmapiiriä.

– Suomessa on hyvin paljon negatiivista tunnelatausta. Siinä on ison itsetutkiskelun paikka poliitikoilla ja ehkä myös medialla, miten kansalaisten luottamus saadaan palautettua. Painottuuko esimerkiksi uutisointi liikaa poliitikkojen epäonnistumisiin, Räsänen pohtii.

Ministereiden liikkumista on jonkin verran rajoitettu ja turvaamistoimet ovat läsnä julkisissa tilaisuuksissa. Vaikka turvallisuusjärjestelyjä on tiukennettu, poliitikot liikkuvat yhä Suomessa vapaasti kansan joukossa. Räsäsen mielestä tästä ei saa tinkiä.

– Sillä on suuri arvo demokratian kannalta ja on tärkeää, että päätöksentekijöiden kosketuspinta kansalaisiin säilyy.

Uhkailujen ja kotiin tehtyjen iskujen jälkeenkään Räsänen ei pelännyt liikkua kaupungilla kansan joukossa. Räsäsen mukaan pääosa uhkauksista on tehty tunnekuohussa. Jokunen tapaus selvitettiin sillä, että poliisi puhutteli tekijää.

– Ne olivat juovuspäissä tehtyjä harkitsemattomia tekoja, joita henkilöt ovat pyytäneet anteeksi ja katuneet selvin päin. Onneksi uhkaukset eivät ole yleensä sen vakavampia. Räsänen kertoo.