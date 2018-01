Valtioneuvoston kanslia käyttää vuoden 1918 sodasta nimeä sisällissota – "laajasti käytössä tutkijapiireissä"

Anssi Rulamo

Vuonna 1918 käydyn Suomen sisällissodan nimityksistä syntyi keskustelua heti, kun sodan 100-vuotismuistovuosi käynnistyi. Presidentti Sauli Niinistö käytti uudenvuodenpuheessaan termiä sisällissota, mihin puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) tarttui tviittaamalla, että myös muut nimitykset kuten vapaussota ja kapina ovat edelleen ok.

Valtioneuvoston kanslian muistovuosi-hankkeen pääsihteeri Pekka Timonen, mitä nimitystä sisällissodasta pitäisi käyttää?

– Valtioneuvoston kanslia käyttää ilmaisua sisällissota tai Suomen sisällissota. Myös muistovuoteen liittyvissä asiakirjoissa puhutaan sisällissodasta. Ja laajemmin tietenkin myös vuoden 1918 tapahtumista, jos koko vuotta ajatellaan. Tämä on tietenkin asia, johon ihmiset voivat vapaasti ottaa näkemyksiä, eihän sellaista voi säätää. Mutta sisällissota on se, jota valtioneuvoston kanslia käyttää.

Onko linjaus tehty äskettäin vai onko se ollut olemassa jo pidempään?

– Kyllä se linjaus on mietitty ihan tätä vuotta varten kun siitä on nyt sata vuotta. Meillähän on tämä muistovuosi-hanke, jossa tätä on vähän linjattu. Tämä on itsenäisen Suomen historian traagisin ja ristiriitaisin tapahtuma. On tärkeää, että sitä muistetaan. Sisällissodan muistamisessa tänä vuonna on isoja alueellisia eroja. Se on aktiivisempaa seuduilla, joilla sisällissota erityisesti kosketti. Esimerkiksi Tampereen seudulla on tietenkin aika paljon erilaista muistamista.

Oliko linjaus helppo tehdä?

– Kyllä se aika lailla on tutkijapiireissäkin laajasti käytössä nykyään. Siihen päädyttiin pohdinnan jälkeen. Tasavallan presidenttihän käytti myös samaa termiä uudenvuodenpuheessaan. Totta kai ihmiset voivat myös muita termejä käyttää ja niitä perustella, eihän sille ole mitään sääntöjä. Tämä on asia, josta voi keskustella.

Presidentin viestintäpäällikkö Katri Makkonen, onko tasavallan presidentin kanslia tehnyt sisällissodan nimityksestä linjausta?

– Presidentti käytti puheessaan sanaa sisällissota. Muuta kommentoitavaa minulla ei ole.

