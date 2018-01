Paperiteollisuuden toimihenkilöt uhkaavat viikon työnseisauksella

Heta Hassinen

Paperiteollisuuden toimihenkilöt varoittavat työnseisauksesta, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle. Ammattiliitto Pron ilmoittama viikon mittainen työnseisaus alkaisi keskiviikkona 17. tammikuuta. Lisäksi Pro kertoo, että paperiteollisuuden toimihenkilöiden ylityökielto alkaa tänään kello 14. Työtaistelutoimet koskevat liiton mukaan noin 3 000:ta toimihenkilöä. Työnantajapuolta edustavan Metsäteollisuuden mukaan työtaistelussa on mukana 2 400 toimihenkilöä.

Pron ja Metsäteollisuuden välinen toimihenkilösopimus päättyi marraskuun lopussa, eikä osapuolten neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä. Erimielisyyttä on erityisesti palkkaratkaisusta.

Pro kertoo ajaneensa neuvotteluissa kaikille maksettavaa yleiskorotusta ja paikallisesti sovittavaa erää, mutta työnantajaosapuolen ehdottama palkkaratkaisu ei ole ollut liiton mukaan tyydyttävä.

– Alalla on eletty erinomaisen tuottavuuden kasvun ja jatkuvasti parantuvan kannattavuuden aikaa. Alan palkansaajille kuuluisi siis itse asiassa suuremmat palkankorotukset kuin muilla aloilla työskenteleville, sanoo paperiteollisuuden sopimusalavastaava Jari Uschanov tiedotteessa.

Metsäteollisuus vaatii työtaistelutoimien perumista.

– On valitettavaa, että Ammattiliitto Pro ei pystynyt tässäkään tapauksessa ratkaisemaan asioita omassa neuvottelupöydässä, vaan siirtää kokonaisuuden valtakunnansovittelijalle. Lakon aloittaminen on vastuutonta juuri nyt, kun vienti on lähtenyt vetämään, sanoo Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen tiedotteessa.

Valtakunnansovittelija Helle kertoo olevansa yhteydessä työriidan osapuoliin.