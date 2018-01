Tiede hyötyy kansalaisarkeologeista ja muista innokkaista harrastajista

Metallinetsijät tekevät paljon löytöjä, joista on hyötyä arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkimukselle. Museovirasto onkin tiivistämässä yhteistyötä kansalaisarkeologien kanssa.

Metallinetsintä on räjäyttänyt esinelöytöjen määrän. Niitä on tullut viime vuosina Museovirastoon keskimäärin 2 700 vuosittain. Metallinetsijöitä on osallistunut myös museoiden kaivauksiin ja inventointeihin.

– Yhteistyö on kuitenkin vasta alussa, ja siinä on paljon potentiaalia, summaa osastonjohtaja Vesa Hongisto Museoviraston arkisto- ja tietopalveluista.

Nyt virasto aikoo perustaa yhteistyökumppaneineen avoimen SuALT-tietokannan, johon tulee palveluita ja työkaluja ammattilaisten ja harrastajien käyttöön. Tietokantaan kerätään esineiden tiedot, teki löytöjä kuka tahansa.

– Tutkimuksen kannalta on tärkeää tietää niidenkin löytöjen sijaintikoordinaatit, jotka saavat jäädä löytäjälle. Koordinaattien perusteella saadaan tietoa esinetyyppien levinneisyydestä.

Lisäksi Museovirasto avaa ensi vuonna kulttuuriympäristö-sivuilleen palvelun, jossa ihmiset voivat ilmoittaa löydöistään. Palvelusta kaavaillaan myös puhelinsovellusta.

Maakuntamuseotkin ottavat kontaktia harrastajiin. Espoon kaupunginmuseo solmi yhteistyösopimuksen metallinetsijöiden kanssa. Myös Pirkanmaan maakuntamuseo on tekemisissä vapaaehtoisten kanssa.

– Harrastajat ovat jo pitkään osallistuneet arkeologisiin projekteihin vapaaehtoisena talkooapuna, tutkija ja arkeologi Ulla Moilanen kertoo. Esimerkiksi Pälkäneen rauniokirkolla vuona 2013 metallinetsijät kävivät läpi seulakasoja ja saivat talteen useita pieniä esineitä.

Ammattilaisten ja harrastajien yhteistyöllä voidaan myös edistää alan eettisten ohjeiden noudattamista sekä vähentää väärinkäytöksiä.

– Ongelmana on ollut esimerkiksi asiantuntematon toiminta, kuten myllätty kulttuurikerros, jota ei ole voitu tutkia tieteellisesti, Moilanen huomauttaa.

Myös luvatonta kaivamista tapahtuu. Vastuulliseen toimintaan sitoutunut Suomen Metallinetsijät ry tuomitsee väärinkäytökset.