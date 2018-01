Puolustusministeri tarttui sisällissotatermiin – "Myös vapaussota ja kapina"

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) tarttui Twitterissä presidentti Sauli Niinistön vuoden 1918 sodasta käyttämään termiin. Presidentti Niinistö käytti uudenvuodenpuheessaan ilmaisua sisällissota.

– Tasavallan presidentti sanoi myös, että on oikeus olla eri mieltä. Siksi myös vapaussota, kapina ja niin edelleen ok, ministeri Niinistö tviittasi.

Tviitin saamissa vastauksissa kysyttiin muun muassa, onko tarkoitus politisoida vuoden 1918 tapahtumia.

– Siitä ei ole kyse vaan historian moninaisuuden ymmärtämisestä, ministeri Niinistö vastasi.

Sisällissotaa pidetään nykyään yleisesti kaikkein neutraaleimpana käsitteenä vuoden 1918 sodalle. Ministeri Niinistön mainitsema vapaussota on ollut erityisesti sodan voittaneiden valkoisten suosima.

Sodasta käytettiin heti alusta alkaen nimityksiä kapina tai punakapina. Etenkin valkoiset käyttivät mielellään näitä nimiä. Heidän näkemyksissään sävy oli kielteinen. Tappiolle jääneet punaisetkin käyttivät samoja nimiä, mutta heidän näkemyksissään kapina oli oikeutettu.

Sodasta on käytetty myös ilmaisuja kansalaissota, vallankumous ja luokkasota. Lisäksi siitä on myös puhuttu veljessotana. Tämän taustalla on etenkin se tosiasia, että maan sisäisessä sodassa veli voi olla veljeä vastassa.