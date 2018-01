Maksatko 200 vai 400 euroa lentolipusta Lontooseen?

Mimma Lehtovaara

Periaatteessa matkatoimiston ei tarvitse osata myydä hiekkaa Saharaan tai jäätä eskimoille, vaan se pääsee paljon vähemmällä. Suomen syksyiset ja talviset pimeät ja sateet, normaalin tilastollisen vaihtelun piiriin mahtuvat kylmät kesät ja epävakaiset kelit muina vuodenaikoina pitävät kyllä huolen suomalaisten matkustusinnosta vastedeskin.

Kilpailu matka-alalla on kuitenkin kovaa, sillä alalle nousee jatkuvasti uusia yrittäjiä. Kilpailua "tulee joka suunnalta", kertoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

– Osa on isoja yrityksiä, joilla on rahaa ja rahkeita tehdä järjestelmiä, joihin suomalaiset pienet yritykset eivät pysty. Meillä on tietenkin huolena, että emme halua koko bisneksen valuvan jonnekin amerikkalaisten globaalien jättien hoteisiin.

Matkatoimistoalan liiton tilastoissa perinteisten lentämällä tehtyjen valmismatkojen suosio on pudonnut selvästi. Vuonna 2007 pakettimatkoja tehtiin yli 950 000 ja vuonna 2016 noin 727 000. Liikevaihto on viime vuosina pudonnut 800 miljoonasta lähelle 650:tä miljoonaa.

– Kilpailu on niin kovaa, että melkein kilpaillaan hengiltä, Mäki-Fränti sanoo.

Kilpailu pitää hinnat kurissa, ja se sopii kuluttajalle. Hintakilpailu yksin ei riitä, sillä kuluttajat ovat yhä vaativampia. Verkkomatkatoimisto Ebookersin markkinointijohtaja Leif Neuvonen kertoo sähköpostitse, että suomalaiset edellyttävät räätälöintiä ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia matkoihinsa.

– Suomalaiset haluavat enenevissä määrin koota itse matkansa lennoista, asumisvaihtoehdoista ja aktiviteeteista, jotka sopivat juuri heille parhaiten.

Yhtiö ei pyydettäessä "voi valitettavasti jakaa tarkkoja lukuja myydyistä lentomatkoistaan", mutta kertoo vuoden 2017 kasvuprosentin olevan kaksinumeroisen verrattuna vuoteen 2016.

Ebookersin mukaan trendinä ovat kohteet, joissa voi yhdistää kaupunki- ja rantalomailun, kuten Nizza, Mallorca tai Split. Eurooppa vetää muutoinkin, sillä esimerkiksi Amsterdamin, Dublinin ja Krakovan kysyntä on kasvanut selvästi.

Momondon matkahauissa nousevat sydäntalvella odotetusti lämpimät kaukokohteet. Joulunseudun ja alkuvuoden lomia haetaan Thaimaasta, Balilta ja uutena nousevana paikkana Las Vegasista, kerrotaan Momondolta.