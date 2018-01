"Ei missään nimessä väistyvän presidentin puhe", sanoo puheviestinnän professori

Jecaterina Mantsinen

Presidentti Sauli Niinistön puheesta voi puheviestinnän professorin Pekka Isotaluksen mukaan lukea viittauksia lähestyviin presidentinvaaleihin. Niinistö esimerkiksi toteaa puheessaan kahdesti, että nykyisellä tiellä on hyvä jatkaa tulevaisuuteen.

– Tämä on viittaus tulevaisuuteen ja jatkuvuuteen, jota hän edustaa vaalitilanteessa, Tampereen yliopistossa työskentelevä Isotalus sanoo STT:lle.

Puheen voi Isotaluksen mukaan lukea kummin päin vain, että vaalit näkyvät tai että ne eivät näy.

– Väistyvän presidentin puhe se ei missään nimessä ollut.

Isotaluksen mukaan puheen sanoma on toisten ymmärtäminen ja se, että toisten kanssa pitää tulla toimeen.

– Puhe oli hyvin isällinen, Niinistä puhuu kansallisena isähahmona, kun antaa ohjeita ja kritisoi elämäntapaamme.

Esiintyjänä Niinistö on Isotaluksen mielestä varma ja hyvä.

Suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija Vesa Heikkinen Kotimaisten kielten keskuksesta kuvailee Niinistön puhetta yllätyksettömäksi, sovinnolliseksi ja jopa sovinnaiseksi. Hän myös korostaa, että uudenvuodenpuhe on kielenkäytön lajeista maltillisimpia ja näille puheille on tyypillistä, että jokainen sanankäänne on harkittu.

– Siinä mielessä tämä on taidonnäyte näin presidentinvaalien alla, että en usko, että tästä kukaan suuttuu. Toisaalta voi tulla kritiikkiä siitä, miksei asioita voi sanoa suoraan ja nostaa kissaa pöydälle.

Isotalus pitää yllättävänä kehitysmaiden naisten aseman mainitsemista puheessa. Niinistö muun muassa sanoi, että tyttöjen pitää saada opiskella ja määrätä elämänsä suunta.

– Tämä on oikein heidän itsensä vuoksi, mutta samalla mitä tärkeintä meidän kaikkien vuoksi, Niinistö sanoi.

Niinistö myös totesi, että Suomen tarinassa naisten panos on ollut korvaamaton.

– Tulee mieleen Tarja Halosen puheet siitä, että naisia tuettava. Se on asiana oikein hyvä, mutta tämän voisi lukea, että yritetäänkö tässä antaa kaikille kaikkea, Isotalus sanoo.

Hänen mukaansa maininta voi olla viittaus SDP:n presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen suuntaan, sillä tämä on ehdokkaista eniten pitänyt esillä naisten ja tyttöjen asemaa. Ilmastonmuutosteeman taas voi Isotaluksen mukaan lukea viittauksena Pekka Haavistoon (vihr.) tai Merja Kyllöseen (vas.).

– Vaalikytköksen voi myös kiistää, Isotalus sanoo.

Heikkisen mukaan Niinistön puhe vihjailee neuvoja ja varoituksia ja siitä on tulkittavissa monenlaisia piiloviestejä. Hänen mielestään erityisen kiinnostava neuvomismielessä on puheen talousosio.

– Niinistö sanoo esimerkiksi, että "nyt on syytä tiedostaa, että velkaantunut taloutemme on myös hyvin riippuvainen suurten keskuspankkien politiikasta". Tämäntapaiset kohdat voi tulkita epäsuoriksi neuvoiksi, ehkä kansalaisille, työmarkkinajärjestöille ja poliittisille päättäjille.

Ilmastonmuutosta koskevassa osiossa Niinistö sanoo, että "elämäntapamme tuottaa kuormaa planeetallemme".

– Hän ei suoraan syyllistä kansalaisia, että elätte väärällä tavalla. Tämä elämäntapa on se joka tuottaa kuormaa, mutta me ihmiset ikään kuin emme tuota.

Varovainen puhetapa jatkuu Heikkisen mukaan läpi koko puheen.

– Niinistö ei osoita asioita suoraan käskyinä tai ohjeina, vaan toteavina väitelauseina.