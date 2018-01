Sähköttömien talouksien määrä on laskenut pariin sataan

Erikoista että tykkylumi on uudenvuoden pääuutinen

Eikö uutistoimitukset ja Yle löydä muita uutisaiheita kuin muutaman tuhannen ihmisen sähköttömyys.



Suomessa on muitakin satoja ja tuhansiaja enemmä kin yksinäisiä, vanhuksia, ja yksin sairastelevia ja joku Itä-Suomi on kuulema ykkösuutisaihe.



Itä-Suomen tykkylumi on tilapäinen olosuhde, eikä kestä vuosia ja vuosia.



Jos tykkylumi on Suomen maata niin taloudellisesti ja sisä- ja ulkopoliittisesti huiman hulppea pulma ja ongelma, miksi presidentti Niinistö ei uudenvuoden puheessaan puhunut mitään tykkylumivaaleista.



