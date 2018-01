Nelosoluen ja perinteisen lonkeron myynti ruokakaupassa alkoi

Niin sanotun nelosoluen ja Alkon aiemmin myymän lonkeron myynti ruokakaupoissa on alkanut.

Uudenvuodenpäivän aamuna kello yhdeksältä Helsingin keskustan Sokoksen S-Marketissa ehti jo muodostua muutaman ihmisen jono alkoholin myyntialueen ulkopuolelle ennen kuin kaupan työntekijä tuli avaamaan portin alueelle. Osaa asiakkaista odotti portin takana pettymys, sillä nelosolutta hyllyillä ei vielä juuri ollut. 5,5-prosenttista greippilonkeroa oli kuitenkin ensimmäistä kertaa tarjolla ruokakaupassa.

STT vieraili kello yhdeksän aikaan myös Helsingin Viikin Prismassa, jossa aiempaa väkevämpien juomien myynnin alkaminen ei saanut ruuhkaa aikaan.

Eduskunta äänesti ennen joulua pitkällisen väännön jälkeen äänin 98–94, että ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttiraja nousee 4,7:stä 5,5:een. Alkoholilain uudistuksen yhteydessä myös poistui kaupassa myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoitus.

Valmistustaparajoitus on merkinnyt sitä, että kaupoissa on saanut myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Niin sanotussa perinteisessä lonkerossa on giniä, joka on tislattu alkoholijuoma. Tämän vuoksi sitä on saanut myydä vain Alkossa, jonka myydyin tuote se on ollut viime vuosina.

Alkoholilakiin sisältyy alkoholiprosentin lisäksi merkittävä määrä muita uudistuksia, jotka laajentavat esimerkiksi ravintoloiden ja Alkojen aukioloaikoja. Alkoholijuomien hinta myös nousee hieman, sillä vuoden alussa alkoholiveroa kiristetään 100 miljoonalla eurolla.