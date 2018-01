Asiakkaat eivät rynnineet kauppoihin lonkeron ja nelosoluen perässä

Nelosoluen ja Alkon aiemmin myymän lonkeron myynti ruokakaupoissa alkoi uudenvuodenpäivänä. Isoimmissa kaupoissa nostettiin hyllyille kymmeniä uusia juomia, mutta suurta asiakasryntäystä muutos ei tuonut.

– Myynti on lähtenyt käyntiin hyvin rauhallisesti. Tämä oli odotettu tilanne, nythän ollaan vasta vuoden ensimmäisessä päivässä, arvioi S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

Espoon kauppakeskus Sellon K-Citymarketin kauppiaan Esa Kiiskisen arviot ovat samansuuntaisia. K-Citymarket Sellossa järjesteltiin hyllyille viitisenkymmentä uutta juomatuotetta, mutta iltapäivään mennessä niitä oli myyty parinkymmenen pullon tai tölkin verran.

– Pitää huomioida, että uudenvuodenpäivä on vuoden hiljaisin myyntipäivä, sanoo Kiiskinen.

Kiiskisen mukaan vasta kuukausien mittaan nähdään, mistä nelosoluista ja lonkeroista tulee asiakkaiden suosikkeja.

Helsingin keskustan Sokoksen S-Market avasi ovensa uudenvuodenpäivänä yhdeksältä. Siellä ehti jo muodostua muutaman ihmisen jono alkoholin myyntialueen ulkopuolelle, ennen kuin kaupan työntekijä tuli avaamaan portin alueelle.

Eduskunta äänesti ennen joulua pitkällisen väännön jälkeen äänin 98–94, että ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttiraja nousee 4,7:stä 5,5:een. Alkoholilain uudistuksen yhteydessä myös poistui kaupassa myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoitus.

Valmistustaparajoitus on merkinnyt sitä, että kaupoissa on saanut myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Niin sanotussa perinteisessä lonkerossa on giniä, joka on tislattu alkoholijuoma. Tämän vuoksi sitä on saanut myydä vain Alkossa, jonka myydyin tuote se on ollut viime vuosina.

Alkoholilakiin sisältyy alkoholiprosentin lisäksi merkittävä määrä muita uudistuksia, jotka laajentavat esimerkiksi ravintoloiden ja Alkojen aukioloaikoja. Alkoholijuomien hinta myös nousee hieman, sillä vuoden alussa alkoholiveroa kiristetään 100 miljoonalla eurolla.