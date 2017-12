Influenssatartuntoja selvästi vähemmän kuin vuosi sitten

Influenssakausi on ollut Suomessa toistaiseksi rauhallinen. Varmistettujen viruslöydösten määrä on selvästi pienempi kuin vuosi sitten.

Samalla B-virustyyppien määrä on reilusti A-virusten määrää suurempi, mikä on poikkeuksellista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan joulukuun 30. päivään mennessä varmistettuja A-viruslöydöksiä on 757 ja B-viruksia 1 592. Vastaavaan aikaan viime vuonna A-viruksia oli yli 10 000 ja B-viruksia vain 149.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan B-virusten laajempi leviäminen jo tässä vaiheessa on epätavallista. Viime vuonna influenssa-aallosta kärsivät etenkin vanhukset, joilla rokotteen teho A H3N2-virusta vastaan jää vähäiseksi.