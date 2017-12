Terveydenhoidon piirissä työskentelevien rokotussuojaa parannetaan

Antti Autio

Maaliskuun alussa voimaan astuvan potilasturvallisuutta koskevan säädöksen tavoitteena on, että terveydenhoidon piirissä työskentelevän henkilökunnan rokotussuojaa parannetaan. Se suojaa myös potilaita.

– Pitää määritellä tilat, joissa hoidetaan tartuntatautien aiheuttamille vakaville seurauksille alttiita potilaita, kertoo ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tällaisia tiloja ovat muun muassa syöpäosastot, elinsiirtopotilaita hoitavat osastot, teho-osastot ja synnytysosastot.

Puumalaisen mukaan sote-toimipisteiden pitää tehdä lääketieteellinen arvio, miten tärkeätä on henkilökunnan hyvä rokotussuoja missäkin tilassa, ja miten suuri tartuntatautien leviämisen riski niissä on.

Tiedossa on, että joillakin sairaanhoitopiireillä suunnitelmat ovat selvät ja osa on vasta tekemässä arvioitaan. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on jo määritellyt ne osastonsa, joissa henkilökunnan rokotussuoja on oleellista.

– Koska olemme yliopistollinen sairaala, koko sairaala on tärkeä, kaikki osastot, kertoo KYS:n ylilääkäri Irma Koivula.

Hänen mukaansa jopa psykiatrisilla osastoilla on potilaita, jotka ovat alttiita influenssalle ja muille tulehduksille erilaisten riippuvaisuuksiensa vuoksi.

Influenssarokotusten lisäksi henkilökunnan pitäisi ottaa rokotukset muun muassa vesi- ja tuhkarokkoa vastaan, ellei suojaa ole saatu sairastamisen kautta.

Rokotukset influenssaa vastaan ovat herättäneet kysymyksiä, sillä joillakin henkilökuntaan kuuluvilla voi olla esimerkiksi voimakas kananmuna-allergia, joka estää influenssarokotuksen oton.

Puumalaisen mukaan työantaja joutuu silloin pohtimaan henkilökunnan sijoittamista eri osastoille. Hän kertoo, että laki sallii kuitenkin poikkeuksia, jos henkilöllä on esimerkiksi voimakas kananmuna-allergia tai jos työantajalla on vaikeuksia saada osastolle henkilökuntaa, jonka rokotesuoja on kunnossa.

– Poikkeustapaukset tuskin huonontavat potilasturvallisuutta mitenkään merkittävästi.

Koivula arvioi, ettei poikkeustapauksia tule olemaan kovin monia. Riittää kun rokotuskattavuus ylittää 90 prosenttia. Lisäksi rokottamaton henkilö voi käyttää maskia influenssakaudella.

KYS on tarjonnut henkilökunnalle maksuttomia rokotuksia jo yli 10 vuoden ajan.

– Kaikkein vaikeimmilla osastoilla kuten aikuisten ja lasten syöpäosastoilla rokotuskattavuus on äärimmäisen hyvä, aikuisten syöpäosastolla jopa 100 prosenttia, Koivula kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka kertoo, että järjestö kannattaa rokotusten ottamista terveydenhuoltoalan henkilöstölle.

Säädöksen tulkinnassa on hänen mukaansa ilmennyt kuitenkin ristiriitaisuuksia. Ne ovat aiheuttaneet työpaikoilla jonkin verran ylilyöntejä, joiden seurauksena ammattijärjestöön on tullut paljon kyselyjä.

– On uhkailtu jopa irtisanomisilla, jos ei ota rokotetta, Kukka sanoo.

Tulkintaristiriidat liittyvät säädöksen kohtaan, jonka mukaan työnantaja ei voi käyttää kuin erityisestä syystä työntekijää, jolla ei ole säädöksen mukaista rokotesuojaa. Kukka arvioi, että erityisen syyn tulkinta on saattanut olla liian yksioikoista, vaikka työntekijän terveydentila voidaan lain mukaan ottaa huomioon.