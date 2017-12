Tuhannet tuvat yhä vailla sähköä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa – luvassa lisää märkää lunta

Noin 10 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan sähkökatkoja on lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa.

Sähkökatkot jatkuvat nyt neljättä vuorokautta. Korjaustöitä on hankaloittanut huono sää. Lisää märkää lunta sataa ennusteiden mukaan tänään. Iltaa kohden sään odotetaan poutaantuvan, sanoo Ilmatieteen laitos.

PKS Sähkönsiirron mukaan Pohjois-Karjalan länsi- ja pohjoisosissa päivän räntäsade lisää puiden lumikuormaa entisestään ja todennäköisesti aiheuttaa uusia häiriöitä sähkönjakeluun.

Matkapuhelinverkoissa on edelleen häiriöitä Ilomantsin ja Lieksan välillä sekä Nurmeksen alueella. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan häiriöiden määrä on kuitenkin lähtenyt selvään laskuun.

Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli. PKS Sähkönsiirto neuvoi eilen asiakkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin. Varautumisohjeita löytyy osoitteesta www.pks.fi. Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä itse poistamaan. Paloasemilla jaetaan puhdasta vettä tarpeen mukaan.

Sähkönkäyttäjä on oikeutettu vakiokorvaukseen, kun sähkökatkos on yhtäjaksoisesti kestänyt yli 12 tuntia. Korvaus maksetaan jälkikäteen automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.