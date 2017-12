Voiko hopeaveden antaminen lapselle olla rikos? Poliitikko teki tutkintapyynnön asiasta poliisille

valistusta tehty

Jos kaiken tämän uutisoinnin ja tiedon jälkeen äiti juottaa lapselleen hopeavettä, on turha ruveta etsimään syyllistä 'yhteiskunnasta', 'tälle on tehtävä jotain'-mentaliteetillä. Sille voi tehdä jotain ja välittömästi se äiti, joka ottaa riskin lapsensa kanssa. Jos joku ei halua kuunnella viisaampia, on syy yksin ja vain hänen. Me voimme kauhistella ja toivoa valistuksen menevän perille, kieltää uusilla laeilla myynnin, mutta laitonta myyntiä emme voi estää - ja ostajalla on vastuu.

