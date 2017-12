Kymmeniä nautoja pelastettiin romahtaneesta navetasta Sonkajärvellä

Noin 50 nautaa on jäänyt romahtaneeseen navettarakennukseen Sonkajärvellä Pohjois-Savossa. Päivystävän palomestarin mukaan rakennuksen katto ei kuitenkaan ole romahtanut maan tasalle saakka, joten eläimille on jäänyt ainakin jonkin verran tilaa. Ilmeisesti valtaosa eläimistä on hengissä.

Pelastustyöt ovat käynnissä. Romahduksen syystä ei ole vielä tietoa.Noin 50 nautaa jäi perjantai-iltana loukkuun romahtaneeseen navettarakennukseen Sonkajärvellä Pohjois-Savossa. Päivystävän palomestarin Risto-Matti Raatikaisen mukaan rakennuksen katto ei kuitenkaan romahtanut lattian tasalle vaan jäi karsinoiden päälle, joten eläimille jäi jonkin verran liikkumatilaa.

Kello 22:n aikoihin noin parikymmentä eläintä oli saatu vahingoittumattomina ulos raunioista ja siirretty karja-autoon. Raatikaisen mukaan vaikutti siltä, että loputkin eläimet olivat selvinneet romahduksesta säikähdyksellä. Pelastustyö jatkui myöhään yöhön.

Romahduksen syystä ei ollut vielä perjantaina varmuutta.