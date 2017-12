Aktiivimallin halusi perjantai-iltaan mennessä kumota jo yli 80 000 kansalaista

Vast: Työtä vieroksuvat vastustavat

Kyllä se on niin että vastustan, tässä mallissa on todella paljon haittaa monille työttömille.. se että tuki lakkaa siksi aikaa kun saat tuosta 18 tunnista palkkatodistuksen ja joutuu vielä käsittelyyn joka pidentää vielä lisää.. ja ikärasismi on tässä vielä joukossa sanotaan että yli 50v hankalaa edes saada tuota 18 tuntia työtä.. ja monet perheet kuin työttömät perheet joutuvat turvautumaan siksi taas seuraalavalle luukulle kun raha on seis, tuon palkkatodistuksen vuoksi tai siksi kun pienennetään tuo melkein 5%.. Itse kyllä aloitan työt helmikuussa joten minua ei tää päätös vaikuta.. mutta tiedän nuo monet koukerot mihin monet joutuu.. Monet ystäväni ja tuttavat myös vastustavat monet heistä vakituisessa työssä olleet vuosikausia.. et todellakaan kaikki ei ole työtävieroksuvia jotka äänestävät vastaan..-