Ranskalaiset lumikenkäilivät Kuusamossa rajavyöhykkeellä luvatta – partio antoi sakot

Kainuussa neljä ranskalaismiestä on saanut sakot liikuttuaan torstaina Kuusamossa rajavyöhykkeellä ilman lupaa. Rajavartioston partio tavoitti lumikenkäilevät miehet ja määräsi heille 14 päiväsakkoa lievistä valtionrajarikoksista, Kainuun rajavartiosto kertoo.

Rajavyöhyke on enimmillään kolme kilometriä Suomen ja Venäjän välisestä valtakunnanrajasta sisämaahan päin ulottuva alue. Liikkuminen vyöhykkeellä on luvanvaraista. Rajavyöhyke on merkitty maastoon muun muassa keltaisin tauluin, viitoin sekä puomein.

Päättyvän vuoden aikana Kainuun rajavartioston rajavyöhykkeellä on havaittu yhteensä 22 luvatonta liikkujaa.