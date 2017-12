Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite sai 50 000 allekirjoitusta

Kansalaisaloite.fi

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi on kerännyt 50 000 allekirjoitusta, joten aloite voi edetä eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta hyväksyi aktiivimallin noin viikko sitten hallituspuolueiden äänillä. Kansalaisaloitteeseen on kerätty nimiä sen jälkeen. Aktiivimallissa on kyse työttömyysturvalain muutoksesta, joka leikkaa työttömyyskorvausta, jos työtön ei ole ollut osa-aikatöissä, toiminut yrittäjänä tai osallistunut työllistämispalveluihin. Kuva: ruutukaappaus Kansalaisaloite.fi-sivulta.