Itä-Suomessa edelleen yli 12 000 sähkötöntä taloutta

Itä-Suomessa oli kello 15:n aikaan edelleen yli 12 000 taloutta ilman sähköjä. Suurin osa katkoksista on Pohjois-Karjalan Sähkön alueella.

Puolet sähköttömistä talouksista on Lieksan, Enon, Ilomatsin ja Tuupovaaran alueella. Lähipäivien sää ei Ilmatieteen laitoksen mukaan helpota vikojen korjausta, koska tykkylumitilanne saattaa pahentua entisestään.

Tykkylumi aiheuttaa Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-hätäpuheluidenkin läpimenossa saattaa olla ongelmia.

Ihmisiä on kehotettu hakemaan apua suoraan viranomaisilta, mikäli hätäpuhelut eivät onnistu. Palopäällikkö Ari-Pekka Luomala Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että alueen paloasemille ei ole ainakaan toistaiseksi tullut avun tarpeessa olevia.

– Puhelinverkko on ilmeisesti toiminut riittävän hyvin näissä tilanteissa, kun on tarvinnut hätäkeskukseen saada yhteyttä. Se on ainakin se tieto, mikä meillä on.

Luomalan mukaan lumitilanne on aiheuttanut pelastuslaitokselle paljon tehtäviä, etenkin puiden raivausta.

– Tilanne ei näytä olevan rauhoittumaan päin ainakaan tämän päivän tai huomisen aikana.

Pohjois-Karjalan Sähkön käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen kertoi aamulla STT:lle, että tilanne paheni yön aikana. Lämpenevä keli teki lumet entistä raskaammiksi.

– Vikoja on nyt niin iso määrä, että sähköttömyys voi pisimmillään kestää joillakin alueilla vuorokausia. Lumi painaa puita, eivätkä lumet ole päässeet missään vaiheessa tippumaan. Kaikki lumi mikä tulee, muuttuu raskaammaksi ja tahtoo vikoja aiheuttaa, Pesonen kertoi.

Yhtiöllä on korjaustöissä noin 150 henkeä ja kaksi helikopteria kartoittamassa vikapaikkoja. Käytössä on myös sahauskopteri, jos vain säät sallivat lentämisen. Apuvoimia on kutsuttu muualtakin maasta.