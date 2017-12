Presidentti Niinistö vahvisti uuden alkoholilain

Hyvä päätös

Tähän asti 60v elämäni aikana olen aina ostanut kolmoskaljat marketista tai kioskista, vaikka Alko on siinä muutaman metrin päässä. Enkä nytkään aio ostaa nelosolutta ruokakaupasta vaikka sitä sieltä saakin kohta. Outoa meuhkaamista jonninjoutavan asian ympärillä, olen varmaan tyhmä kun en tajua mitä vaaraa IV-olut aiheuttaa kioskeista saatuna? Kun Alko on tosiaan muutaman askeleen päässä, sieltähän sitä on saanut aikojen alusta jos haluaa. Päinvastoin: Haluan että Alkon monopoli murretaan ja romutetaan, ja väkevätkin viinat siirretään marketin hyllyihin!

