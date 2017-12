"Jos kansalaisaloite ei herätä hallituksen uudelleenarviointikykyä, sitä täytyy varmaan herätellä muulla tavalla"

Vast: Ylös, ulos ja lenkille

Onko sinulla jotakin sisäpiirin tietoa kansalaisaloitteen allekirjoittajajoukosta, vai mihin esittämäsi varma profilointi ("valtaosa vastustajista on...") perustuu?



Ei nimittäin tarvitse olla mikään siipeilijä huomatakseen, että ns. aktiivimalli on perustaltaan täysin epäoikeudenmukainen, koska se rankaisee työtöntä perusteella, johon hän ei lähtökohtaisesti pysty itse vaikuttamaan. Jos työtä ei ole, niin sitä ei ole edes "aktiivisuusrajan" edellyttämää määrää; ja jos työllistymistä tukevia palveluja ei ole tarjolla tai niihin ei pyrkimisestään huolimatta tule valituksi, niin rangaistus tulee silti. (Et varmaan edes tiennyt, ettei TE-toimiston kursseillekaan marssita tuosta vain, vaan niihin on valinnat.) Lisäksi rangaistus kohdistuu joukkoon, johon kuuluvista moni on jo valmiiksi vähäosainen (700 eurolla kuussa ei paljon juhlita, ellei järjestelmällisesti jätä laskujaan maksamatta) ja vailla monia sellaisia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, jotka työllisille ovat itsestäänselviä (esim. lomamatkat).



Tavallisissa ihmisissä on nimittäin vielä jäljellä oikeudentuntoa tässä maassa, vaikka hallituksen ja elinkeinoelämän juottoporsailta se tuntuukin tyystin kadonneen.