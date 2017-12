Yksi menehtyi henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Kokemäellä

Valtatie 2:lla Kokemäellä, lähellä Huittisten rajaa tapahtui keskiviikkona aamupäivällä hieman ennen kello yhtätoista henkilöauton ja rekka-auton nokkakolari.

Kummassakaan ajoneuvossa ei ollut onnettomuushetkellä kuin kuljettaja. Henkilöautoa kuljettanut nainen menehtyi törmäyksessä välittömästi. Rekka-auton kuljettaja ei loukkaantunut.

Tarkempi onnettomuuspaikka on Huittisten Ronkankulman ja Kokemäen Rajaojan välillä. Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuus tapahtui suoralla tieosuudella.

Tie oli onnettomuuspaikalla kokonaan poikki kello 13:een asti. Katkaisun aikana poliisi teki muun muassa teknistä tutkintaa.

Huonon ajokelin vuoksi keskiviikkona on tapahtunut muutamia onnettomuuksia Etelä-Suomessa. Myrskylässä Uudellamaalla naiskuljettaja loukkaantui auton ulosajossa. Palolaitoksen mukaan auto oli kierähtänyt katolleen ja kuljettaja jouduttiin irrottamaan puristuksista.

Porvoossa valtatie 7:llä täysperävaunullinen rekka suistui moottoritien rampissa ojaan, kertoi pelastuslaitos aamulla. Rekalla oli lastina bensiiniä, mutta säiliö ei vuotanut.

Päivystävän päällikön mukaan ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti, mutta hänet vietiin tarkastettavaksi. Palomestarin arvion mukaan onnettomuuden yhtenä syynä oli liukas keli. Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita ihmisiä.

Pelastuslaitos eristi alueen ja sulki Nesteentieltä valtatie 7:lle laskeutuvan rampin Porvoon suuntaan. Tapahtuma haittasi merkittävästi liikennettä useita tunteja.

Ajokeli on erittäin huono maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, varoittaa Liikenneviraston tieliikennekeskus. Ajokeli on huono runsaan lumi- ja räntäsateen sekä sään lauhtumisen takia. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on vaarallinen Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.