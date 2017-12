Ulkomailta tilattu ilotulite voi pilata juhlat, muistuttavat Tukes ja Tulli

Anne Salomäki

Verkosta bongattu ulkomainen ilotulitetarjous voi käydä kuluttajalle kalliiksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes huomauttaa, että monet eri rajoitukset estävät kuluttajaa tuomasta ja tilaamasta ilotulitteita ulkomailta. Jos sääntöjä rikkoo, viranomaiset takavarikoivat tuotteet ja todennäköisesti päälle määrätään sakko.

Ilotulitteiden tilaaminen verkosta suoraan kotiin on kiellettyä. Verkko-ostot ovat sallittuja vain, jos tilatut tuotteet noudetaan Suomen pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä.

Tullin mukaan ilotulitelähetysten määrä on kuitenkin kasvanut aiemmista vuosista. Yhä useampi jää myös kiinni: Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi kertoo yhdeksi syyksi sen, että viranomaisten apuna on ollut Tullin ase- ja räjähdekoira Heila. Heilan saalis on marras-joulukuun tehovalvonnassa ollut useita kymmeniä kiloja ilotulitteita.

Suuri osa verkosta tilatuista ilotulitteista huomataan rahtia lajiteltaessa ja erityisesti koirien avulla.

– Usein on niin, ettei paketin päällä ole mitään vaadittuja merkintöjä, mutta sisältö on pelkkiä ilotulitteita, Pitkäniemi sanoo.

Lähes aina tilaaja on yksittäinen kuluttaja. Pitkäniemi arvelee, että osa tietää tilaamisen laittomaksi, ja joissakin tapauksissa sen kummemmin tilaaja kuin lähettäjäkään eivät ole kiinnostuneet selvittämään sääntöjä.

Uudenvuoden ilotulitemyynti alkaa Suomen myyntipisteissä keskiviikkona. Paukuttelemaan ei vielä pääse, sillä ilotulitteita saa ampua ilman erillistä ilmoitusta pelastuslaitokselle vain uudenvuodenyönä iltakuuden ja yökahden välisenä aikana.

Pitkäniemi kannustaa kaikkia tekemään ilotuliteostoksensa kotimaassa ja vain hyväksytyistä myyntipisteistä. Tällä huolehditaan siitä, ettei uudenvuodenjuhlaa pilaa viallinen tuote, joka saattaa pahimmillaan vahingoittaa ihmisiä tai omaisuutta.

– Kotimaasta kun ostaa, niin säilytykset, logistiikka, merkinnät ja myynti ovat valvottuja. Netistä voi tulla ihan mitä vaan.

Ilotulitteiden tilaaminen verkosta on turvallisuusriski myös koko kuljetusketjulle. Jos ilotulitteet kuljetetaan ilman vaaramerkintöjä ja tuote on tarkastamaton, vahinko voi käydä jo paljon ennen kuin tavara saapuu perille.