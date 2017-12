Presidentinvaalien pehmouutisten ilmatilaa hallitsee vauva

PIIA LEINO

Presidentinvaaleihin on enää kuukausi aikaa, mutta yksityiselämää koskevat uutiset näyttävät jääneen yhteen vauvauutispommiin. Ehdokkaiden puolisoita ei juuri näy julkisuudessa, eikä kahvipöydissä tällä kertaa keskustella, voisiko Linnan juhlia isännöidä miespari.

Presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vauvauutinen on politiikan tutkija Erkka Railon mukaan omiaan entisestään kasvattamaan Niinistön etumatkaa.

– Tällainen uutinen vaikuttaa salakavalalla tavalla. Se tuo istuvan presidentin julkiseen kuvaan pehmeyttä ja luo yksityiselämän alueen, josta on hankala puhua julkisuudessa muuta kuin erittäin positiiviseen sävyyn, Railo sanoo STT:lle.

Railon mukaan vauvat ja lemmikit ovat perinteisesti pehmentäneet sopivasti nimenomaan miespoliitikkojen julkikuvaa. Naispoliitikolle perheestä ei ole samanlaista etua. He joutuvat useammin selittelemään, miksi perhe ei estä menestymistä työssä.

Tasa-arvoisemmista ajoista kertonee se, että Niinistökin on joutunut vastaamaan perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksiin. Hän kommentoi asiaa muun muassa kampanja-avauksessaan:

– En usko, että siinä on mitään kummempaa ongelmaa. Kyllä meillä on paljon ihmisiä, joilla on paljon kiireitä ja kasvattavat samalla lapsia ja huolehtivat perheestään, Niinistö sanoi.

Flores-ilmiö kuvasti aikaansa

Railon mukaan Haukio on puolisoista ainoana näkyvästi julkisuudessa ja hänkin on pitänyt presidentin puolisona edeltäjiään matalampaa profiilia.

STT kysyi puolison roolista myös ehdokkailta tai kampanjatoimistoista. Kävi ilmi, että osa ehdokkaista ei halua tuoda puolisoaan mitenkään esiin. Kuvaava oli vasemmistoliiton Merja Kyllösen kommentti "toisella kierroksella sitten". RKP:n Nils Torvalds sanoi, että puoliso välttää julkisuutta. Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren puolison kerrotaan osallistuvan kampanjaan muun muassa vastaamalla sen ajan lasten hoidosta.

Tyypillisesti puoliso on kampanjoinnissa mukana jonkin verran. Esimerkiksi Paavo Väyrysen Vuokko-puoliso näkyy miehensä rinnalla useissa tilaisuuksissa ja kampanjamukeissa.

Vihreiden Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores nousi viime presidentinvaaleissa mediailmiöksi. Hävittyään vaalit toisella kierroksella Haavisto kiitti puolisoaan ja sanoi tämän olleen välillä häntä itseään suositumpi. Ajatus miesparista isännöimässä presidentinlinnaa herätti kiivasta kannatusta ja vastustusta, mutta ajat ovat muuttuneet.

– Kuusi vuotta sitten seksuaalivähemmistön asema oli Suomessa kovemman keskustelun kohteena, Railo sanoo.

Perhehaastattelut jäivät historiaan

Railon mukaan yksi syy pehmojulkisuuden vähäisyyteen ovat näiden vaalien kovat ulko- ja turvallisuuspoliittiset teemat. Tyypillisesti yksityiselämän painoarvo on sitä vähäisempi, mitä raskaammat aiheet vaaleissa ovat.

Puolisoiden näkymättömyys voi heijastella myös aikaa: nykypoliitikot esiintyvät julkisuudessa usein yksin. Vielä 1990-luvulla Eeva ja Martti Ahtisaari kertoivat naistenlehdissä yhdessä elämästään. 1980-luvulla poliitikot toivat julkisuuteen usein lapsetkin.

Nykyisin ollaan varovaisempia. Poliitikkoja voi kannustaa varovaisuuteen some-aikana ärhäköitynyt julkinen keskustelu. Esimerkiksi Niinistön ja Haukion ikäero puhututti aikoinaan, ja Railon mukaan paheksunta kohdistui enemmän Haukioon.

– Nainen saa helposti negatiivisen puolen julkisuudesta, tutkija katsoo.