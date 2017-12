HS-gallup: Pieni enemmistö töissä käyvistä vastustaa paikallista sopimista

Sadisti hallitus alas

Kumallista että ulkomailta poimitaan vain nämä kiskonnan tapaiset seikat työelämään mutta toista puolta eli työttömän ihmisen asema pysyy entisellään tai heikkenee oleellisesti jatkuvasti.



Tästä voi vain päätellä että kyseessä on ideologinen ja tarkoituksellinen tulonsiirto pois työttömiltä ja huono-osaisilta rikkaille. Onko Suomi enää Pohjoismaa lainkaan ja olemmeko siirtyneet itä-blokin maiden alahaisemmalle elintasolle kaikin puolin?



Niin on jo käytännössä taphtunut että olemme ainut Pohjoismaa tai länsimaakin joka on romahtanut elintasoltaan ja työttömyysturvaltaan surkealle tasolle.



Tästä on tullut EU:sta ainakin pari kertaa noottia Suomelle että miksi meidän sosiaaliturva on niin riittämättömällä tasolla?



Ja mitä tekee Suomen hallitus leikkaa lisää alimpia tukia!

