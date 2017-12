Leikattiinko vai eikö leikattu ruoka-avusta? Järjestöt ruokkivat tänäkin jouluna tuhannet

Euro pari per köyhä

Aika outoa, että miljoonan parin ylijäämäruokien kuljetusavustus on vain väliaikainen. Summana tuo milli-pari on marginaalinen. Mutta hallituksen viimekätistä sosiaalipolitiikkaa valitettavan hyvin kuvaava.



Osaltaan myös presidenttien jouluaikainen vierailu joulun ajan ruuanjakopaikoissa on luonut kuvaa jostain välttämättömästä, vaikka sosiaalipoliittisilla etuuksilla näistäkin jakopaikoista pääsisi eroon, apua voisi suunnata vähävaraisten muihin tarpeisiin. Siltikin yhteiset tilaisuudet ovat tietty paikallaan.



Eipä silti, Lipposen 1990-luvulla ajamasta politiikasta alkunsa saanut sosiaali- ja terveyspolitiikan sysääminen omavastuun periaatteen ja samojen käytäntöjen varaan osoitti tässä joulunaluksen sydämettömässä tervehdyksessä kaikkein vähäosaisimmille, ettei hallitukset edelleenkään ymmärrä, miten ynseän ja omaa ylemmyyttä hohkaavan kuvan he itsestään antavat.



Eikä oppositio, joka kärkkyy pääsyä hallitukseen, omaa sen enempiä kansalaisvastuun alkeita. Murhetta murheen päälle. Mutta joulua eivät edustajat sentään saa vähäosaisilta vietyä. Sen tuhannet vapaaehtoisemme heille omalta hienolta osaltaan takaavat.

