Turun Sanomien jakelu on tänään myöhässä useita tunteja. Lehden painamisessa on ollut ongelmia yön aikana, minkä vuoksi lehden jakelu on myöhässä vähintään kolme tuntia. Tämän vuoksi Turun Sanomien digitaalinen näköislehti on avattu kaikille.

Paperilehtiä ei saada tänään lainkaan varhaisjakeluun Ilves-Jakelun ja Alma Manun hoitamilla jakelualueilla.

Olemme pahoillamme tilanteesta.