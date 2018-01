Sotilaat älähtivät valtiolle – vetoavat palkkaneuvotteluissa sodan vaaraan

Sotilaita edustavat ammattijärjestöt ovat antaneet yhteisen kannanoton, jossa paheksutaan valtion toimintaa alan sopimusneuvotteluissa. Siinä vedotaan Suomessa hyvin poikkeuksellisesti kiristyneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

– Turvallisuustilanne on muuttunut ja sotilaiden työ on muuttunut valmiustyöksi, jossa valtion koskemattomuus turvataan vuoden jokaisen päivän jokaisena tuntina. Tämä on aiheuttanut suuren työpaineen, toteavat Aliupseeriliitto, Päällystöliitto ja Upseeriliitto yhteisessä kannanotossaan.

Järjestöt kertovat esittäneensä alan sopimusten "kehittämistä vastaamaan uutta todellista tilannetta". Työnantaja on liittojen mukaan vastannut neuvottelutarjouksiin kielteisesti.

– Sotilaat ihmettelevät mistä tällainen epäkunnioitus heitä kohtaan voi johtua. Sopimukset umpeutuvat torstaina eikä edes neuvotteluaikoja ole sovittu. Työnantajan toiminta vaarantaa sopimisen perinnön ja on selkeä kannanotto työrauhaa vastaan, järjestöt toteavat.