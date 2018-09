Suomalaiskolmikko varautunut kaikkeen Turkissa

MM-rallivuosi 2018 on kääntynyt syyspuolelle ja kauden kymmenes osakilpailu ajetaan tällä viikolla Turkissa, jossa ei ole ajettu MM-tasolla sitten vuoden 2010.

MM-sarjan tulokasrallissa ajaa kolme suomalaiskuljettajaa, kun viivalla ovat Fordin Teemu Suninen sekä Toyota-kaksikko Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

MM-sarjan pistetilanne on kauden edetessä kiristynyt kolmen kärjen osalta.

Sarjaa johtaa edelleen Hyundain belgialaisässä Thierry Neuville, joka on kerännyt 172 pistettä. Pistekakkosena on 149 pisteellä kestomestari Sebastien Ogier, ja kolmantena kaksi edellistä kisaa miltei näytöstyyliin voittanut Toyota-pilotti Ott Tänäk, jolla on 136 pistettä.

Käytännössä rallin maailmanmestari 2018 on joku tästä kolmikosta.

Suomalaisista 88 pistettä kerännyt Esapekka Lappi on sarjassa neljäntenä, Jari-Matti Latvala seitsemäntenä (55 pistettä) ja Teemu Suninen sijalla 12 (42 pistettä).

- Turkissa pitää osata odottaa kaikkea odottamatonta, Lappi varautuu.

– Ennakkotietojemme mukaan luvassa on rankka reitti, jossa on paljon irtosoraa ja renkaita on osattava säästellä. Siitä syystä iltapäivien pitkät lenkit ovat mielestäni kisan kannalta ratkaisevia.

– Testeissä huomasimme, että renkaat kuluvat varsin paljon, kun tiet ovat kovia ja lämpötila on 35 astetta. Testit menivät kuitenkin hyvin ja onnistuimme mielestäni löytämään hyvät säädöt.

– Odotan tätä haastetta innolla ja tässä on jälleen tilaisuus oppia uutta. Tähän mennessä lähtöpaikka heti kärjen takana ja irtosora on ollut minulla huono yhdistelmä, joten yritän parantaa siltä osin, Lappi luotailee.

Jari-Matti Latvalallekin tilanne on uusi.

– Ensimmäistä kertaa moneen vuoteen on sellainen tilanne, että olen valmistautumassa täysin uuteen MM-ralliin.

– Tänne täytyy tehdä uudet nuotit, teiden luonteesta ei ole tietoa eikä myöskään siitä, minkälaisiksi ne muuttuvat toiselle ajokerralle. Vuonna 2008 Antalyan lähellä ajetusta MM-rallista muistan sen verran, että siellä oli todella kuuma, ja että pitkät erikoiskokeet olivat hyvin vaativia ja kovia renkaille.

– Uskon, että tässä kisassa on samoja elementtejä siihen ralliin verrattuna, samoin kuin Kreikan Akropolis-ralliin. Minulla oli hyvät ennakkotestit, olin tyytyväinen autoon ja edistyimme jousituksen kanssa, Latvala summailee.

Teemu Sunisille valmistautuminen sujuu tutulla tavalla.

– Tänä vuonna suurin osa ralleista on ollut muille kuljettajille tuttuja ja minulle uusia. Nyt luvassa on kaikille uusi kisa, ja se avaa minulle hyvät saumat. Kukaan ei ole saanut edes testata Turkissa, joten saamme kokemusta reitistä vasta nuotituksessa ja shakedownissa.

– Auton säädöistä aion keskustella tiimikavereideni kanssa, mutta lopulta omat johtopäätökset ja valinnat ratkaisevat. En ole koskaan aiemmin käynyt Turkissa, joten matkustan sinne hiukan aiemmin kuin muihin kisoihin päästäkseni sinuiksi paikallisten olosuhteiden kanssa.

– Uskon, että luvassa on olosuhteitaan erittäin kuuma ja vaativa ralli, mutta toivon saavani täältä hyvän tuloksen, Suninen pohtii.